Bandırmaspor'da 6 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Balıkesir ekibi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi yapılan testlerde 6 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Futbolcular, karantina altına alındı.
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