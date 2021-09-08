Bandırmaspor'da 6 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 20:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi yapılan testlerde 6 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Futbolcular, karantina altına alındı.