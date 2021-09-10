Bangladeş’te dang humması alarmı: Vaka sayısı 13 bin 7’ye ulaştı
Bangladeş'te sağlık sistemi yeni tip koronavirüsle ücadelede zayıf düşerken, dang humması vakaları ile de mücadele ediyor.
Bangladeş’te dang hummasıyla mücadele devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (DGHS) göre, 12 bin 419’u başkent Dakka’da olmak üzere, toplam dang humması vaka sayısının 13 bin 7’ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede, son 24 saat içinde bir kişinin daha dang hummasından hayatını kaybettiği belirtilerek, ölü sayısının 54’e ulaştığı kaydedildi.
Dang humması vakaları ile mücadele veren Bangladeş'te, çok sayıda kişinin virüsten korunmak için evlerini, çevrelerini ve çatılarını temizlediği aktarıldı.
"DANG HUMMASININ YUVASI OLDU"
Bangladeş’te bir hastanede görev yapan Dr. Atiar Rahman da “Dakka’da yağmur sularının birikmesi, plastik kovalardaki sular, çiçek saksıları ve fazla nüfus gibi çeşitli faktörler dang hummasının yuvası oldu” şeklinde konuştu.
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.
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