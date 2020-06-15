Bank Asya ve FETÖ’nün firari emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in avukatından ‘servet’ çıktı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

AA’nın haberine göre yaklaşık iki yıldır aranan Karakuş’un ayrıca Bank Asya’da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı, Ankara’da 2 dairesi, 1 çalışma ofisi, Antalya’da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sorgulanan Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Rasim Kuseyri’nin yanında staj yapan Karakuş, firari emniyet mahrem imamı Özdil’in 2017’ye kadar avukatlığını üstlenirken, Bank Asya’nın da avukatları arasında yer aldı.

2014’te özel bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya’ya yatıran Karakuş, bankanın TMSF’ye geçmesiyle bütün parasını çekti. Karakuş’un aile bireylerinin de Bank Asya’da yüklü miktarda hesaplarının bulunduğu MASAK raporuna da yansıdı. Karakuş, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.