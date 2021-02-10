Bank Pozitif satış yolunda
Bank Pozitif ve HR BANK arasında ‘Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi’ imzalandı. BDDK sürecinin tamamlanmasının ardından ‘yeni nesil bankacılık vizyonu ve üç yıllık programın’ kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin satışıyla ilgili olarak, bankanın ortakları ile İngiltere menşeli HR BANK arasında 'Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi' imzalandı.
HR BANK üst yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemleri 9 Şubat 2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin onayı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreci başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki