Banka ve tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek 1 milyon lira çaldılar

25 Eylül 2020 Cuma, 11:38

Büyükçekmece'de şüpheli kişilere yönelik GBT uygulamasında yakalanan Muharrem K'nın 10 "yağma" ve "hırsızlık" suçundan arandığı ve 8 yıl kesilmiş hapis cezasının bulunduğu, Akın Ş'nin ise 13 "yağma" ve "hırsızlık" suçundan aranmasının olduğu ve 2 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin, İstanbul ve Tekirdağ'da meydana gelen banka ve tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek, "hırsızlık", "yağma", "kapkaç", "otodan hırsızlık" suçlarını içeren 7 olayı da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin bu olaylarda 600 bin lira ve 55 bin dolar çaldıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.