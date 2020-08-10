Bankalar Birliği'nden limit itirafı: TFF belirledi

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 19:46

Türk futbolu için tarihi bir gündü bugün.

Geçen hafta harcama limitlerinin açıklanmasından sonra TFF, Kulüpler ve Bankalar Birliği ilk kez bir araya geldi, etekteki taşlar, karşılıklı talepler masaya yatırıldı.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüp yöneticilerinin harcama limitleri ile ilgili taleplerini dinledi.

Kulüpler Birliği, TFF’den harcama limitlerindeki yüzde 15’lik sapmanın yüzde 40’a çıkarılmasını talep etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ana para ödemesinin kaldırılması için talepte bulundu. Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak kararını şart koşarken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz” dedi ve daha şimdiden bu isteğe şerh koydu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise “Bu sene değil ama seneye olabilir” diyerek ılıman bir tavır çizdi.

3.5 saatlik görüşmenin bilinen, daha doğrusu bilinmesi istenen gelişmeleri bu noktada.

Bir de toplantının perde arkası var.

Perde arkasında ise ilginç itiraflar söz konusu. Örneğin adı bizde saklı bir kulüp başkanı, Bankalar Birliği'nin temsilcisine bir soru yöneltti, "Harcama limitlerinin alt limitte tutulmasını siz istemişsiniz" diye.

Bankalar Birliği temsilcilerinin verdiği yanıt ise güne damgasını vuracak cinstendi: "Biz istemedik.. Harcama limitlerini TFF belirledi..."

Oysa geçen hafta TFF limitleri açıkladığında bıyık altından, "Ne yapalım bankalar birliği diretiyor.." mesajını vermişti TFF'nin 'ağabey' kadrosu!

Ve bazı kulüplerin, bazı kulüplere karşı ittifak yapması. Özellikle şampiyon adaylarının, birbirlerinin yolunu kesmek için adım atması da bugüne damgasını vurdu.

Şampiyon adayları birbirini yerken, günün kazananı ise Kasımpaşa oldu. Çünkü, hem Bankalar Birliği'nin, hem de TFF'nin karşısına, "Borcumuz yoksa, kazancımızla, kasamızdaki parayla niçin yatırım yapamıyoruz? Niye sadece 1/3'ünü kullanıyoruz" dedi Kasımpaşa temsilcisi Fatih Bey. Haklıydı. TFF yöneticilerin sesi çıkmadı, Bankalar Birliği önüne baktı ve Kasımpaşa gibi borcu olmayan Sivasspor, Göztepe'nin eli harcama konusunda rahatladı...

Bugünün perde arkası böyle.





Şimdi gözler çarşamba günkü Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında. Çünkü kulüpler harcama limitlerinde yüzde 40'ı kabul ederlerse, rakamlar biraz artacak. Ancak kulüpler birliği ortak karar alamazsa yandı gülüm TFF!



