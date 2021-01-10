Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: İşte yeni faiz oranları

10 Ocak 2021 Pazar, 11:14

2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girdi. Salgın tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırmanın ardından faizlerde de yukarı yönlü bir hareket oldu.

İşte banka banka yeni faiz oranları:

Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.75

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.50

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 16.00

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 15.00

ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 10.90

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 12.50

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 14.50