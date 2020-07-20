Bankalar Kurban Bayramı için kredi yarışına girdi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:55

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, Kurban Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile bayram dönemi artan ihtiyaçların finansmanında müşterilerini rahatlatıyor. Kampanya kapsamında Yapı Kredi, kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini kasım ayına kadar erteleme imkânı sağlıyor.

İnsanı merkeze alan ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışıyla ülke ekonomisini ve müşterilerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “İçinde bulunduğumuz Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde de sınır tanımadan var gücümüzle müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerimize güçlü finansman destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yapı Kredi müşterileri; Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden de yapabiliyor.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayram’ına özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89’dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı’na özel kredi kampanyası başlatıyor. Yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak. Findeks notuna göre yüzde 0,89’dan başlayan ve 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasıyla müşteriler, farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranından faydalanabiliyor. Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler; TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve www.teb.com.tr’den başvuru yapabiliyor.

Kampanya ile ilgili konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalışıyoruz. Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı olabileceğinden hareketle, müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde 0,89’dan başlayan faiz oranı ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler” dedi.

ŞEKERBANK

Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı’na özel kampanya başlattı. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75’ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

Şekerbank, Kurban Bayram’ı öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için gelenekselleşen bayram kampanyasını sunuyor. Banka, bayram kampanyasıyla 60 aya varan vadeler, %0,75’ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı ile finansman desteği sağlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler 30 Temmuz’a kadar Şekerbank şubelerinden başvuru yapabilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84’ten başlayan avantajlı faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

9 -31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet ya da cep şubelerinden başvurularını yapabiliyorlar. Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise, TCKN yazıp 5030’a SMS göndererek ya da www.qnbfinansbank.com adresini ziyaret ederek başvuru yapabilirler