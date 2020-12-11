Banksy'den yeni koronavirüs grafitisi

11 Aralık 2020 Cuma, 09:41

Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy, İngiltere’nin Bristol kentinde bir evin duvarına çizdiği yeni grafitisini Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğraf: BBC

Sanatçının Aachoo adını verdiği ve koronavirüse göndermede bulunan Totterdown'da Vale Caddesi'ndeki yarı müstakil bir evin duvarındaki grafiti, başörtülü bir kadını hapşırırken ve takma dişlerini havada uçarken tasvir ediyor. Hapşırma, kadının bastonunu ve çantasını düşürmesine neden oluyor.

Vale Caddesi ile Park Caddesi'nin köşesindeki bir evde bulunan sanatın perşembe sabahı erken saatlerde ortaya çıkmadan önce örtüldüğü anlaşılıyor.

Mahallede yaşayan 27 yaşındaki Comley, saat 07.00 civarında kahve yaptığı sırada pencereden bakarken "hevesli görünen bir kişinin" olduğunu düşündüğü söyleyerek, "Bir adam karşıdaki parmaklıklara yaslanmış duvara bakıyordu. Yaklaşık bir saat sonra dışarı baktım ve sokakta bir sürü insan gördüm" dedi.

Fotoğraf: Instagram / BBC

Yakın zamana kadar mahallede bir oda kiralayan mobilya üreticisi olan 28 yaşındaki Fred Loosemore, herkes güvende olana kadar, kimsenin güvende olmadığını domine etkisi ile anlatan eser hakkında konuştu. Loosemore "Şans eseri bir atölyemiz ve elimizde kalan devasa bir akrilik parçamız var. Onu korumak için sanat eserinin üzerine bir parça şeffaf akrilik vidalayacağız" dedi.