Barack Obama: Rap ve TV programları Donald Trump'ın hızlı yükselişine yardım etti

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:38

Görsel: Reuters

ABD eski Başkanı Barack Obama, The Atlantic'le yaptığı kapsamlı röportajda Amerikan kültürünün Trump'ın markasının popülerleşmesine yardım ettiğini düşündüğü parçalarına değindi.

Independent'ın haberine göre Obama bunların maddiyatçılığı yüceltip varlık ve statüyü öne çıkardığını öne sürdü.

Obama'nın, "Popülizmin alıcı bulmasına şaşırmıyorum. Bu sadece Birleşik Devletler'de değil, dünyanın her yerinde böyle" demesi üzerine röportajı yapan genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg şu yanıtı verdi: "Sizi şaşırtan sadece popülizmin değirmenine neyin su taşıdığı." Obama ise "Evet, ve popüler kültürün öğelerinin gözümden kaçan bu görünümü" diye açıkladı ve şunları kaydetti:

"Bu ilginç bir durum. İnsanlar Trump'ın (2020 başkanlık seçimlerinde) siyahlar arasındaki desteğini artırdığını ve Trump'a destek vermiş az rastlanan rapçileri yazıyor. Rap müzik dinliyorsanız konunun gösteriş, kadınlar ve paradan ibaret olduğunu kendime hatırlatmam gerekiyor. Pek çok rap videosu, Donald Trump'la aynı başarı ölçütlerini kullanıyor. Her şey altın kaplama. Bu gizlice kendini kabul ettiriyor ve kültürün içine sızıyor."

Obama ayrıca 1984-1995 yılları arasında yayımlanan ve varlıklı insanların hayatını gösteren TV dizisi Lifestyles of the Rich and Famous'a da (Zengin ve Ünlülerin Hayat Tarzı) atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'nın her zaman bir kast sistemi var. Zenginler ve yoksullar, sadece ırk açısından değil ekonomik açıdan da böyle; ama benim yetiştiğim dönemde bu sürekli gözünüze sokulmuyordu. Sonra birden Lifestyles of the Rich and Famous diye bir şey görmeye başlıyorsunuz, ya köşeyi dönersin ya da eziğin tekisindir algısı... Donald Trump da bugün Amerikan kültüründe kökleşmiş bu kültürel hareketin örneği."

Kaynak: NTV