Barajda kaybolduktan 2 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta bir genç, serinlemek için girdiği barajda kaybolduktan 2 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 19-20 yaşlarındaki bir genç, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra bağırma sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri, botlar ile baraj göletinde arama yaptı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından genç bulanarak bota alındı. Kıyıya çıkarılana kadar kalp masajı yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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