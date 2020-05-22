Barajlar S.O.S veriyor

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu durumu doğrulayarak “kümülatif yağışların da yıllık normal yağış ortalamalarına göre yüzde 3.8 oranında azaldığını” söyledi.

‘846 BARAJ VAR’

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önerge verdi. Tutdere, önergesinde, “Barajlardaki doluluk oranları nedir? Koronavirüsle mücadele kapsamında su tasarrufu gibi durumlara ilişkin yürütülen çalışmalar var mıdır” sorularını yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Pakdemirli, 2020 itibarıyla işletmede olan baraj sayısının 846 olduğunu söyledi. “Ülkedeki kümülatif yağış ortalamasının düştüğünü” doğrulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bakanlığımız DSİ tarafından belirlenmiş, 25 ana akarsu havzası vardır. 25 ana akarsu havzasına göre izlemede olan barajlarımızın sayısı toplam 364’tür. 1 Ekim 2019 - 15 Nisan 2020 tarihleri arasında ülkemiz genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar normal yağış ortalamalarına göre yüzde 3.8 oranında azalma ve 2019 yılına göre de yüzde 21.5 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu durum barajlara gelen akımları da etkileyerek bazı barajlarımızın yeterli doluluğa ulaşmamasına sebep olmuştur.”