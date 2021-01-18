Barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 30 seviyesine çıktı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 10:44

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul’da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.

İSKİ verilerine göre dün 29.48 olan baraj doluluk oranı bugün yüze 30.10 olarak kayıtlara geçti.

En fazla artış İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı ise yüzde 42 seviyesine çıktı.

