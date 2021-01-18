Barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 30 seviyesine çıktı
Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan Megakent İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı. Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı ile beraber barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 30 seviyesine yükseldi. Su seviyesinin karların erimesi ile daha da artması tahmin ediliyor.
Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul’da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.
İSKİ verilerine göre dün 29.48 olan baraj doluluk oranı bugün yüze 30.10 olarak kayıtlara geçti.
En fazla artış İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı ise yüzde 42 seviyesine çıktı.
15 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 635 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 16, 2021
16 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %28,66 pic.twitter.com/cn7778hipS
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