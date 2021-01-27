Barbados'tan turizme Covid-19 ayarı
Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemlere ilişkin gelen ilk ekonomik göstergeler, turizm sektörünün ağır darbe aldığını ortaya koyarken, bazı ülkeler turizmi hareketlendirmek için alternatif çözümlere başvurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir vize programıyla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize vermeye karar verdi. Vize için yeni şartlar sunan ülke, tek kişilik vize için 2 bin, aile vizesinin için, 3 bin dolar isteyecek. Ülkeden vize almak için yılda 50 bin dolar kazanma koşulu aranıyor. Salgından bu zamana kadar ülkeye yeni vize programıyla 3 bin kişinin geldiği ifade edildi.
"12 AY SÜREYLE BURADAN ÇALIŞMA GARANTİSİ VERİYORUZ"
Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley da aldıkları yeni vize programı kararına ilişkin,"Covid-19 küresel çapta çalışma hayatını değiştirdi. Çok sayıda kişi evden çalışıyor. Biz 12 ay süreyle isteyenlere buradan çalışma garantisi veriyoruz. Bir haftalığına, iki haftalığına ya da bir aylığına geleceğinize dünyanın başka bir yerinde olmanın, güneşin, kumun, denizin ve istikrarlı bir ülkenin tadını çıkarın" dedi.
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