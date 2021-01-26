Barcelona batıyor!
Barcelona, kulübün yıllık finansal raporunu yayınladı. Katalan ekibi 1.5 milyar Dolar'ın uzun vadede, 886 milyon Dolar borcun kısa dönemde oluştuğunu yazdı.
Barcelona, internet sitesinden yaptığı açıklamada borcunun 1.5 milyar Dolar olduğunu açıkladı.
Katalanların borcunun büyük bölümünü futbolcu maaşları kapsarken, oyuncu ücretleri kulüp gelirinin %74'ünü oluşturdu. Goal'ün haberine göre Barcelona, corona virüsün olumsuz etkilerine nedeniyle maaşların ödemesini geciktirdi.
Bordo-mavili kulübün borçlarının 153 milyon Dolar'lık kısmını transfer edilen oyuncuların bonservisleri oluşturuyor. 2017 yazında Liverpool'dan Barcelona'ya yaklaşık 176 Milyon Dolar'a katılan Coutinho için Katalanlar, İngiliz ekibine 35 milyon Dolar; Frankie de Jong için Ajax'a 19 milyon Dolar ve Bourdeaux'dan transfe edilen Malcom için 12 milyon Dolar daha bonservis bedeli ödenecek.
KULÜPTEN GIDEN OYUNCULARIN BONVERVIS ÜCRETLERI HALA ÖDENIYOR
Barcelona'nın, Gremio'dan transfer edilen ama sezon başında Miralem Pjanic ile takas edilen Arthur için Brezilya kulübüne 25 milyon Euro transfer bedeli borcu var. Bayern Münih'ten Katalan devine katılan ve şuan Inter forması giyen Arturo Vidal için ise Bavyera ekibine 13 milyon Dolar bonservis bedeli verilecek.
Katalanlar, 2019-2020 sezonunda net borcun 593 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen Barcelona, borçların çoğunu ertelemek zorunda kaldı.
Açıklamaya göre bordo-mavili kulüp borçların ödenme tarihini 30 Haziran 2021'e kadar ertelemek istiyor.
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