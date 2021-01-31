Barcelona Messi'nin kontrat haberine dava açacak

31 Ocak 2021 Pazar, 15:40

Barcelona, Lionel Messi’nin Barcelona ile kontratına ilişkin detayları paylaşan İspanyol El Mundo gazetesine gizli belgeleri açıklamaktan yasal işlem başlatacağını açıkladı.

İspanya’da yayın yapan El Mundo’nun bugünkü ilk sayfasından paylaştığı haberde Lionel Messi’nin 2017’de Barcelona ile imzaladığı yeni sözleşmenin detayları paylaşıldı. Haberde, Messi’nin 2017’den bugüne kadar Barcelona’dan toplam 511 milyon avro kazandığı ve sezon sonuna kadar bu tutarın 555 milyon avroya yükseleceği ifade edildi. Arjantinli oyuncunun sözleşme yenileme ücreti olarak 115 milyon avro, sadakat bonusu olarak da 78 milyon avro aldığı kaydedildi. Haberin ortaya çıkmasının ardından Barcelona, resmî sitesinden yaptığı açıklamada gazeteye karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı. Açıklamada, ‘’ Bugün El Mundo gazetesinde yayınlanan haberde Barcelona ve Lionel Messi arasındaki sözleşme detayları paylaşılmıştır. FC Barcelona, bu belgenin yayınlanmasıyla ilgili sorumluluğu reddediyor ve bu yayının bir sonucu olarak meydana gelebilecek zarar için El Mundo gazetesine yasal işlem başlatacaktır. FC Barcelona, Lionel Messi’nin imajını zedelemeye ve dünyanın ve futbol tarihinin en iyi oyuncusu olmak için çalıştığı kulüple ilişkisine zarar verme girişiminde Messi’ye desteğini sunuyor. ‘’ ifadeleri kullanıldı.