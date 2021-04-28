Barcelona Neymar'ı geri istiyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:27

71 puanla şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan Katalanlar, Neymar’ın Paris Saint Germain ile sözleşme yenileme görüşmeleri netlik kazanana kadar oyuncuyu kadrosuna katma girişimlerini sürdürecek. Neymar, 2017 yazında Barça’dan ayrıldığından beri 29 yaşındaki forvetin eski takımına geri dönüşüne dair spekülasyonların konuşulmadığı bir sezon olmadı. Barça, oyuncuya olan ilgisini her zaman aktarırken, oyuncunun hangi koşullarda kulübe geri döneceğini bilmek istediğini de iletti. Neymar’ın 2022 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatması halinde, yeniden Camp Nou’ya gelme seçeneği ise ortadan kalkacak.

“PSG’DE ÖNCEKİ SEZONLARDAN ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM”

Neymar yaptığı bir açıklamada, “PSG ile bir sözleşmem var ve burada önceki sezonlardan çok daha iyi hissediyorum” dedi. Barça, Neymar’ı ikna çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı yıldız ise geleceğiyle ilgili kararsız.