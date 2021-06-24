Barcelona ve Inter arasında dev takas

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:12

ESPN'de yer alan haberde, Barcelona yönetimin takımın maliyetini düşürebilmek için yıldız isimlerden bazılarını göndermeyi düşündüğü belirtildi.

Haberde, 2024'e kadar sözleşmesi Barcelona ile sözleşmesi bulunan Jordi Alba'nın Inter forması giyen Alessandro Bastoni karşılığında takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Takımın en çok kazanan isimlerinden olan Alba'nın 500 milyon Avro serbest kalma maddesi bulunuyor.

MALİ KRİZ TAKIMI ETKİLEDİ

Barcelona'da geçtiğimiz aylarda başkanlığa seçilen Joan Laporta, önceki hafta verdiği röportajda maaş yükünü düşürmeden Lionel Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulunamayacaklarını belirtmişti.

Katalan ekibi şimdiye kadar sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu olan Memphis Depay, Eric Garcia ve Sergio Aguero'yu transfer etti.