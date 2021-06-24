95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.

AA
24 Haziran 2021 Perşembe, 15:07
95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

Yarışta son 6 yılın şampiyon jokeyi Burgas'ı seçerken, Real Runner, Runners of Darkness, Kafkasbeyi, İllüzyon dikkat çeken safkanlar oldular.

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

NumarasıSafkanSahibiJokey
1Anadolu AslanıG. Emre İçerMehmet Kaya
2Brave GladiatorHakan SanerHüseyin Şimşek
3BurgasSanem KahramanAhmet Çelik
4Fiero MioMuammer KitapçıSadettin Boyraz
5Giant DreamEsra AtmanMustafa Çiçek
6Gülüm OsmanHaci İpekHışman Çizik
7Just UniqueAyşegül KurtelAyhan Kurşun
8Kafkas BeyiBurhan ŞenNurettin Şen
9King JacksonSerkan AydınMertcan Çelik
10MalkoçhanMehmet Cahit MalkoçAkın Sözen
11Mamba ForeverLale Melek AtmanHalis Karataş
12MegalomanAdnan TürkoğluKadir Tokaçoğlu
13OverlordDuygu FaturaTolga Yıldız
14Real RunnerMelis Kurtel EminGökhan Kocakaya
15Red LuckAlp Şemsettin EvcimenMüslüm Çelik
16Runner of DarknessMurat BayarVahdettin Kaplan
17SkylineTaylan ArslanBarış Kurdu
18Strong LegsSema UlaşNevzat Avci
19Turgutlu EfesiHakan ÖzcanOnur Öztürk
20Villager SongDeniz KurtelGökhan Gökçe
21İllüzyonAhmet KurtÖzcan Yıldırım
22Break the ChainGünsen SoyupakAdem Aslan



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