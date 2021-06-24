F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak

Formula 1'de İngiltere'nin Silverstone pistinin ev sahipliğinde yapılacak yarışa tam kapasiteyle seyirci alınacak.

AA
24 Haziran 2021 Perşembe, 15:34
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak
Abone Ol google-news

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.

Silverstone Pisti'ndeki F1 yarışı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 2020'den bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık spor etkinliği olacak.

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz gerçekleştirilen yarışı, 2019'da 140 binden fazla kişi tribünlerden takip etmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler