Barcelona, yeni sezonda giyeceği formayı tanıttı

Barcelona, 2021-22 sezonunda giyeceği iç saha formasını futbolseverlerin beğenisine sundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 21:53
Barcelona, yeni sezonda giyeceği formayı tanıttı
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İspanya La Liga ekibi FC Barcelona, çeşitli branşlardaki takımlarının 2021-22 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı.

Katalan ekibi, amblemindeki desenlerin farklı bir formda işlendiği yeni sezon formasını "Bir formadan daha fazlasıyla" açıklamalı paylaşımla futbolseverlerin beğenisine sundu. Tanıtım videosunda erkek futbol, kadın futbol, hentbol ve ragbi takımlarından oyuncular, modellik yaptı.

Bordo-mavili dünya devinin bazı taraftarları, paylaşımın altına formayı beğenmediğini belirten yorumlar yazdı. Paylaşım şu şekilde:



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