EURO 2020'de Portekiz Macaristan'ı Cristiano Ronaldo ile geçti

15 Haziran 2021 Salı, 20:52

EURO 2020 F Grubu'nun ilk mücadelesinde Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Portekiz 3-0 galip ayrıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu açılış maçında Macaristan-Portekiz müsabakasını, hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la birlikte yönetti.

Macaristan'da Puskas Arena'da 19.00'da başlayan karşılaşmada Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu.

Taraftarların tribünleri doldurduğu Puskas Arena'da karşılaşmanın ilk 10 dakikası Portekiz'in baskılı oyunu ile devam ederken, Macaristan kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Maçtaki ilk sarı kart 38'inci dakikada Portekiz'den Ruben Dias'a çıktı.

Ronaldo 44'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyondan yararlanamadı ve top üstten auta gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

68'inci dakikada Fernandez kaleyi denedi ancak köşeye giden topu kaleci Gulacsi kurtardı. 76'ıncı dakikada Portekiz penaltı bekledi ancak VAR incelemesi sonrası devam kararı geldi.

79'uncu dakikada Macaristan'ın Schön'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

84'üncü dakikada Guerreiro'nun attığı gol ile Portekiz 1-0 öne geçti. 86'ıncı dakikada hakem Cüneyt Çakır Portekiz lehine penaltı noktasını gösterdi ve Ronaldo durumu 2-0'a getirdi. Böylece Ronaldo turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı.

90+2'de Ronaldo takımının 3'üncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.