Barcelona'da casus aranıyor!
El Pais’de yer alan haberde, Ronald Koeman’ın takımın genç oyuncularından Riqui Puig’i bilgi sızdırmakla suçladığı iddia edildi.
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Riqui Puig’i soyunma odasındaki konuşmaları ve bilgileri sızdırmakla suçladı.
El Pais’de yer alan haberde, Ronald Koeman’ın takımın genç oyuncularından Riqui Puig’i bilgi sızdırmakla suçladığı iddia edildi. Hollandalı teknik adamın soyunma odasında konuşulan taktiksel bilgilerin ve maç kadrolarının basının eline geçmesinden Puig’i suçladığı belirtilirken, genç oyuncudan kendisine takım bulmasının istendiği ifade edildi. Sezon başından bu yana takımdaki gelecek vadeden genç oyunculardan olan Puig’in bu sene süre almamasının sebebinin bu olduğu iddia edilirken Koeman’ın tutumundan Barcelonalı futbolcuların memnun olmadığı ve oyuncuların Luis Suarez’in transferinde olduğu gibi Koeman’ın iki yüzlü davrandığını düşündükleri kaydedildi. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Quiqe Setien döneminde kadroda sık sık forma şansı bulurken bu sezon sadece 4 maçta toplam 77 dakika sahada kaldı.
Barcelona, La Liga’nın 13.haftasında dün evinde oynadığı maçı Lionel Messi’nin 76. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak puanını 17’ye yükseltti.
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