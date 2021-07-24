Barış Akarsu, ‘Görkemli Hatıralar’ tarafından Amasra’da anılıyor
Barış Akarsu, ölümünün 14. yıldönümünde “Görkemli Hatıralar” tarafından anılıyor.
4 Temmuz 2007’de 28 yaşında aramızdan ayrılan şarkıcı Barış Akarsu, ölümünün 14. ölüm yıldönümünde “Görkemli Hatıralar” tarafından anılıyor.
29 Haziran 2007’de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Barış Akarsu’yu Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır unutmadı.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra’nın Barış Akarsu ile bütünleştiğini vurgulayarak “Barış Akarsu kültürü ile sanatı ile ilçemizi Türkiye’nin gündemine taşıdı. Biz de adını yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halk TV’de program yapımcısı Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” pazar saat 10’da günü canlı yayınlanacak” dedi.
Halk TV’de “Görkemli Hatıralar” programının yapımcısı Serhan Asker, Türkiye’nin kültür değerlerini tanıtmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti.
“Anadolu bizim kültür hazinemiz. Görkemli Hatıralar her hafta kültür, sanat, edebiyat, müzik, sinema, tiyatroya emek veren değerleri izleyicilerle buluşturuyoruz. Ayrıca toplumsal sorunları da ele alıyoruz. Amasra ile Barış Akarsu bir bütündür. Genç yaşta yaşamını yitiren Barış’ı görkemli hatıralarını paylaşalım dedik.”
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