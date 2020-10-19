Barış Atay'a saldıranlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

19 Ekim 2020 Pazartesi, 17:02

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırı ile ilgili tutuklu sanıklar Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan ve Ömür Canpolat hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İLK DURUŞMA 4 KASIM'DA

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Ömür C'nin "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan, 3 yıl 10 aya kadar, diğer şüpheliler Çağlar B. ve Çağrı Hasan Ç.'nin de "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan 6'şar aydan birer yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca saldırganların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İlk duruşma 4 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'de görülecek.