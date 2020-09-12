Barış Atay'dan Fahrettin Koca'ya "kuğu" tepkisi
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın,"Kuralları bizden daha iyi bilenler var" şeklinde paylaştığı kuğulu videoya, "O halde sizin yerinize kuğu yönetsin süreci" sözleriyle tepki gösterdi.
Fahrettin Koca, günlerdir sosyal medya hesabından paylaştığı görseller üzerinden koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasını istemesine bir tepki daha geldi. Sürecin düzgün yönetilmediğini belirten birçok yurttaş ile muhalif siyasiler, Koca'nın buna benzer paylaşım ve ifadelerine tepki gösteriyor.
Son olarak, bir kuğunun kendisine yaklaşan kadının maskesini çekerek bırakmasıyla ilgili bir video paylaşan Koca'ya, TİP'li Atay'dan tepki geldi. Barış Atay, Koca'nın, "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" notuyla paylaştığı videoya, "O halde sizin yerinize kuğu yönetsin süreci. Belki, her şeyi serbest bırakıp sadece konser, oyun yasaklayarak olmayacağını biliyordur" sözleriyle tepki gösterdi.
Kuralları bizden daha iyi bilenler var. pic.twitter.com/AtVcv5MFiu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2020
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