Barış Pehlivan yazdı: Anadolu Ajansı'nın kabine kararı

22 Haziran 2021 Salı, 09:08

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Devlet ‘Şimdilik Terör Değil’ Diyor" başlıklı bugünkü köşe yazısında, 'AA'nın Kabine Kararı'nı kaleme aldı.

Anadolu Ajansı'nın, geçtiğimiz günlerde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma kararında "FETÖ izi tespit edildiğini" iddia eden bir haber paylaştığını anımsatan Pehlivan, "Haberde AKP milletvekili Selami Altınok, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan hedefe kondu" dedi, "AA, önce ilgili sosyal medya paylaşımlarını sildi, sonra da haberin içeriğinden isimleri çıkardı. AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok da kendisini FETÖ ile ilişkilendiren AA’ya yaptığı açıklamada haberin “hak ihlali” olduğunu belirtti" hatırlatmasını yaptı.

Pehlivan daha sonra sürece dair konuşulan üç iddiayı köşesine taşıdı:

"1- Anadolu Ajansı’nın ilgili haberi yapmasında bizzat İçişleri Bakanlığı’nın baskısı rol oynadı.

2- Selami Altınok AA’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla tepki verdi.

3- Devletin haber ajansı, dili yandığı için artık daha temkinli davranıyor. Bundan sonra bakanlıklardan gelen haberleri mümkün olduğunca “son dakika” diye paylaşmamayı tercih ediyor. AKP içindeki güç mücadelesinin kurbanı olmamak adına, kabine kaynaklı içerikler daha bir dikkatle okurla buluşturulmaya çalışılıyor.

Bakalım, AA verdiği bu karara ne kadar uyacak..."