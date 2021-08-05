Barış Pehlivan yazdı: Cengiz'in Tamince'ye sattığı uçaktaki sır

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:56

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde, "Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan yazısında, AKP döneminde büyüyen iş insanlarından Mehmet Cengiz'in, bir dönem hakkında FETÖ soruşturması düzenlenen Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince'ye sattığı uçaktan bahsetti.

Yazıda, Tamince’nin aldığı uçağın tescilinin şubat ayında yurt dışına taşındığı anlatıldı. Pehlivan, "Ağızlarından “yerli ve milli” sözleri düşmeyen kişiler Türk denetiminden ve vergisinden kaçıyordu." ifadelerini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Bodrum semalarına doğru yüzünüzü çevirdiğinizde her uçak sizi yanıltmasın. 3 Ağustos akşamı gördüklerinizden biri yangın söndürmek için havada değildi. Avrupa’nın küçücük ülkesi San Marino’ya bağlı bir özel uçaktı. Katar’dan kalkmış, 3 saat 28 dakika sonra Bodrum’a inmişti. Sahi, neydi sırrı o uçağın?

Bu yılın başında, 19 Ocak’ta Sözcü gazetesinde Yusuf Demir imzasıyla bir haber çıktı. Habere göre, müteahhit Mehmet Cengiz özel jetini tanınmış iş insanlarından Fettah Tamince’ye sattı. Yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki uçak 14 yolcu kapasiteliydi. Tamince’nin aldığı o uçağın kuyruğunda 'TC-CMC' yazıyordu, yani Türk tescilliydi.

İşte yalanlanmayan o haberden çok kısa süre sonra çarpıcı bir gelişme oldu. Öğrendim ki; Tamince’nin aldığı uçağın tescili şubat ayında yurtdışına taşındı. Kuyruğunda artık San Marino’nun kodu, 'T7-TLOL' yazıyordu.

Nedendi?

Havacılık sektöründen isimlerle konuştuğumda şunları duydum:

'Her ne kadar Türkiye’de uçsa da, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü o uçağın yapmış olduğu operasyonları sorgulayamaz. San Marino Sivil Havacılık otoritesinin adı var ancak kendisi yoktur. Telefon ile uçağın sertifikasyon işlemlerine onay verirler. Ola ki devran değişir de bir el koyma kararı çıkarsa, o uçağın tescilinin kaydolduğu ülkenin izni olmaksızın bir şey yapamazsınız.'

Hatırlayın...

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a kaçışında kullanılan uçak Türk firması MNG’ye aitti. Zaten Türk tescilli uçaklar özellikle 2018’den beri dünyanın birçok ülkesinde uçuş izni alma konusunda sorunlar yaşıyordu. MNG’nin adının karıştığı skandal da iyice tuz biber ekti.

Bundan mıydı San Marino’ya transfer? Ne önemi var!

Ağızlarından “yerli ve milli” sözleri düşmeyen kişiler Türk denetiminden ve vergisinden kaçıyordu. Dahası, başta İstanbul’dakiler olmak üzere Türkiye’deki havalimanları T7, yani San Marino tescilli uçaklardan geçilmiyordu.

Onlardan biri T7-TLOL, yani Tamince’nin aldığı özel jet düzenli olarak Bodrum’dan Katar’a ve Kazakistan’a uçuyor."