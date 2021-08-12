Barış Pehlivan yazdı: Devletin sattığı uçaktaki kaçakçılık

12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:33

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Kokainden önce işlenen suç" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Barış Pehlivan bugünkü yazısında, geçen günlerde Brezilya polisinin yakaladığı 1304 kilo kokainin bulunduğu Türk tescilli özel uçağın sahibine dikkat çekti.

Söz konusu uçağın yıllar önce devletin olduğunu söyleyen Pehlivan, daha sonra Affan Holding yatırımı ACM Havayolları'na satıldığını anlattı. Pehlivan, devletin uçağını satıp işletme lisansı verdiği şirkete yıllar önce ise 350 bin liralık kaçakçılık cezası verdiğini yazdı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önce özet:

Brezilya polisi, Türk tescilli bir özel uçakta 1304 kilo kokain ele geçirdi.

İçinde uyuşturucu bulunan o uçak bir zamanlar devletindi. Turgut Özal döneminde alınmış ve ülkeyi yönetenlerin hizmetinde kullanılmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul’a götüren de oydu.

Eski adıyla TC-ATA uçağının yeni sahibi 2017 yılında Affan Yatırım Holding bünyesindeki ACM Havayolları oldu.

Şimdi...

Uyuşturucunun bulunduğu bavulların sahibi İspanya vatandaşıydı.

Uçağın sahibi ACM Havayolları, kendilerinin ve tutuklanan Türk pilotun “kokainden haberinin olmadığını” iddia etti.

Brezilya polisi ise yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Türk pilotun, uçaktaki uyuşturucuyu bildiğini öne sürdü.

Kim haklı, zamanla göreceğiz.

Ben ise farklı bir noktaya dikkat çekeceğim.

Açıyorum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 9 Haziran 2016 tarihli kararını okuyorum...

Bir şirket, 2013’te Tüpraş’tan 27 D 3729 plakalı araçla akaryakıt aldı. Aldığı akaryakıtı Antalya Havalimanı’ndaki uçaklara yükleyeceği sanılıyordu. Lisanslı o şirket resmi kâğıda böyle yazdırdı.

Ancak sonradan öğrenildi ki; bu bir yalandı. Alınan yakıt uçaklara aktarılmadı. Bir nevi akaryakıt kaçakçılığı yapıldı.

Neyse ki işlenen suç üzerine EPDK inceleme başlattı. Üç yıldan fazla süren soruşturma sonrasında da hüküm kuruldu. 350 bin lira para cezası verildi ve şirketin akaryakıt teslimi lisansı iptal edildi.

Doğru tahmin ettiniz... İşte devletin kurumu tarafından akaryakıt suçu ortaya çıkarılan o şirketin adı Affan Havacılık Akaryakıt’tı.

O şirket, 2018’de devlete en fazla vergi borcu olanların listesinde birinci sıradaydı.

Sona geliyorum. Yani...

Yanisi şu:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını taşıyan uçağını...

Akaryakıt üzerinden suç işlediği devlet tarafından tespit edilen kişilerin bir başka şirketine sattı.

Ardından da akaryakıt teslimi lisansını iptal ettiği o insanlara bu kez de uçak işletme lisansı verdi.

Ve bugün o yeni lisans ile havalanan eski devlet uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu bulundu.

Nereden tutsanız elinizde kalıyor."