Brezilya'da Türk uçağına operasyon: Bin 304 kilogram kokain bulundu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:51

İş insanı Şehmuz Özkan'a ait ACM Holding'in İspanyol bir kişiye kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Riyad'dan 4 Türk mürettebat ile İspanya'nın Malaga şehrine uçtu. Uçak, dün ise Malaga'dan havalanarak Brezilya'ya hareket etti. Brazilya'daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı'na bu sabah ulaşan uçağa Gonzalez Valdes adında İspanyol bir yolcu bindi. Uçak tekrar havalandı ve aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı'na indi.

Uçakta, bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada 24 valiz içinde uyuşturucu bulundu.

Brezilya polisi operasyonu kaydetti. Bu kayıtlarda bavullardan biri İspanyol yolcu Gonzalez Valdes'in önüne açıldığı görülüyor. Brezilya polisi önce Türk kaptana bavulu soruyor, ancak kaptan yolcuya ait kişisel bir bavul olduğunu söyleyince polis, yolcuya yöneliyor.

Polis, İspanyol yolcudan bavulu açmasını istiyor. Brezilya polisi açılan bavuldaki toz üzerinde hızlı test uygulamasıyla uyuşturucunun kokain olduğunu söylüyor. İspanyol yolcu Gonzalez Valdes, uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Brüksel olduğu ifade edildi.

Yakalanan uyuşturucu miktarının bin 304 kilo olduğu öğrenildi.

Uçağa ve uçaktaki tüm cep telefonlarına el koyulduğunu aktaran polis, uçakta bulunan İspanyol yolcu ile Türk vatandaşı olan 4 mürettebatın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldüğünü açıkladı. Polis, ifadelerinin alınmasının ardından mürettebatın serbest bırakıldığını, İspanyol yolcu ve Türk pilotun tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Fortaleza’daki Federal Polis merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Federal Polis temsilcisi Alan Ramos, denetleme sırasında federal polisin havaalanı personeli ile iletişime geçmek için bir ara uçaktan indiğini belirterek, “Polis inince, mürettebat ve yolcular kaçmak için motoru kapatmak yerine uçağın merdiveninden yukarı çıkmak için harekete geçtiler. Başından beri federal polis 24 ağır çanta taşıyan ve tutarsız cevaplar veren yolcunun tutumundan şüphelendi” dedi.

İYİ PARTİLİ KIDIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından kokainin yakalanma görüntülerini paylaştı. Kıdık paylaşımına düştüğü notta "Türk iş jetinde onlarca valiz dolusu kokain yakalandı. Brezilya Fortaleza Havalimanı’ndan Belçika’ya uçacak olan yolcunun olduğu iddia edilen kokainlere el konuldu. Yolcu ve pilotlar gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Türk iş jetinde onlarca valiz dolusu kokain yakalandı. Brezilya Fortaleza Havalimanı’ndan Belçika’ya uçacak olan yolcunun olduğu iddia edilen kokainlere el konuldu. Yolcu ve pilotlar gözaltına alındı pic.twitter.com/NymFfU0XaJ — Ali KIDIK (@alikdk) August 4, 2021

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili ACM Havayolları’ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, “ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos 2021 tarihinde Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirilmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda Brezilya Güvenlik Güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.