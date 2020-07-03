Barış Pehlivan'dan mektup: Ben gazeteciliği böyle yapmayı seçtim. Pişman mıyım, hayır!
Tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Silivri Cezaevi’nden yazdığı mektubunda “Her seçiş, bir vazgeçiş oluyor. Ben gazeteciliği böyle yapmayı seçtim, hayat da bana bazı şeylerden vazgeçmemi diretti. Pişman mıyım, hayır” dedi.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, yazdığı mektupta “Gazeteciliği böyle yapmayı ben seçtim, hayat da bana bazı şeylerden vazgeçmemi diretti” diyerek pişman olmadığını vurguladı.
Pehlivan’ın mektubu şöyle:
“Sevgili Dostlar,
Her seçiş, bir vazgeçiş oluyor. Ben gazeteciliği böyle yapmayı seçtim, hayat da bana bazı şeylerden vazgeçmemi diretti. Pişman mıyım, hayır.
Günde 2 kez memurlar sayım için hücreme geliyor. Sağdan say 1, soldan say 1! Üzerlerindeki mavi renk bana yasak. Olur da mavi bir gömlek giyip kaçmaya çalışırsam fark edilmememden korkuyorlar.
Ama bakın işte bu satırları mavi renkte okuyorsunuz, asıl tutsak etmek istedikleri harflerim özgür.
Demem o ki… Seçimlerim beni bir hücreye tek başına koysa da, özgürlüğüm sizin gözünüzde, dilinizde belleğinizde…
Hasretle, sevgiler…
Barış Pehlivan
9 No’lu Silivri Kapalı Cezaevi"
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