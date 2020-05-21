Barış Pehlivan'ın darp edilmesine ilişkin yeni gelişme

21 Mayıs 2020 Perşembe, 15:59

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan itirazda soruşturmanın eksik ve hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekilerek kamera kayıtlarının Pehlivan’ın yaşadıklarını gözler önüne serdiği ancak görüntüleri inceleyen bilirkişinin gerçeğe aykırı tespitlerde bulunduğu kaydedildi.

KAMUOYUNUN GENİŞ TEPKİSİNE NEDEN OLDU

“Libya’da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini ifşa etme” suçlamasıyla 6 Mart'ta tutuklanan Barış Pehlivan Silivri Cezaevi'nde infaz koruma memuru tarafından darp edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin Pehlivan’ın avukatları suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli infaz koruma memuru hakkında takipsizlik kararı verildi. Ancak Pehlivan’ın darp edilmesine ilişkin görüntülerin haber sitelerinde ve sosyal medyada yer almasının ardından kamuoyunun geniş tepkisine neden oldu.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Pehlivan’ın avukatları ise müvekkillerinin darp edilmesine ilişkin verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Pehlivan’ın darp edilmesine ilişkin kamera kayıtlarından alınan fotoğraflarda tek tek konularak Pehlivan’ın yaşadığı olay anlatıldı. Pehlivan’ın yaşadığı kötü muamelenin çok net bir şekilde kameralara yansıdığının aktarıldığı dilekçede, “Savcılık tarafından görevlendirilen Emrah Ç. hazırladığı 20 Mart 2020 tarihli Bilirkişi raporunda şüphelinin sol elini kaldırdığı ve müvekkilin sırtına götürdüğü hususuna dahi yer verilmemiştir” denildi. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına gerekçe gösterdiği hususlardan bir diğerinin ise, 6 Mart 2020 tarihli Barış Pehlivan’ın ad ve soyadını taşıyan tutanak olduğunun belirtildiği dilekçede, bahse konu tutanağın darp olayının gerçekleşmesinden önce imzalandığı aktarıldı.





TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILSIN

Şüphelinin; insan şeref ve saygınlığı ile vücut bütünlüğünün korunması yükümlülüğüne aykırı, kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerine uygun davranma sorumluluğuna aykırı olarak davrandığı aktarılarak, soruşturma makamı tarafından haksız ve hukuka aykırı bir şekilde verilmiş olan takipsizlik kararının kaldırılmasını istendi.