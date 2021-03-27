Barış ve Nisa'yı Instagram'dan sildi! Birleştirme partisine çağırmadı
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine çağırmadığı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı Instagram hesabından sildi.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, defalarca kez evinde ağırladığı eski Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nı Instagram hesabından sildi.
TV8 ekranlarının gelenekselleşen yarışmalarından Survivor 2021'in birleşme partisi için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı çağırmadı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışan ve şimdilerde birlikte olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı 13 milyon takipçisinin olduğunu Instagram hesabından da sildi.
Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacılarla arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor.
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ise Acun Ilıcalı'yı takip etmeye devam ediyor.
Kaynak: Tv 100
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