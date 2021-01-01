Baro Başkanı'ndan, Feyza Nur Saydam'ın şüpheli ölümüne ilişkin açıklama
Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Gaziantep'te 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam hakkında açıklama yaptı.
17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, Gaziantep'te 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Feyzanur Saydam'ın Ağustos ayında Mehmet Kaplan isimli erkeğin evinde şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen için yaptığı "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" paylaşımı ortaya çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, "Lise öğrencisi kızımız Feyza Nur Saydam annesi babasi ve kardeşlerinin de evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir" dedi.
Şarklı, "Gaziantep Barosu Başkanı olarak görüştüğüm ailenin avukatının olaya dair açıklamasını paylaşıyorum" diyerek aile avukatı Yunus Emre Ceylan'ın kendisine aktardıklarını açıkladı.
Ceylan'ın aktardıkları şöyle:
"Lise öğrencisi kızımız Feyza Nur Saydam annesi babasi ve kardeşlerinin de evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir. Baştan itibaren adli makamlar olayı titizlikle takip etmekte ve incelemektedir. Kamuoyunun yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan haberler ailenin acılarını daha da agirlastirmaktadir. Kızımızın cumhuriyet savcılığı gözetiminde ön otopsisi yapılmış ve ailesine defin için teslim edilmiştir."
Konuyu titizlikle incelediklerini ifade eden Taşkın, şunları söyledi:
"Olaya dair bilgilerimiz simdilik soruşturma kapsamında bunlardir.Ancak olay Gaziantep Barosu, Çocuk ve Kadın Komisyonlari olarak ta ayrica titizlikle takip edilecek ve dosyada herhangi bir yeni gelişme olduğunda kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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