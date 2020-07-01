Baro başkanları, komisyon toplantısına katılamayacak

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:35

AKP'nin baroların bölünmesine yönelik hazırladığı kanun teklifi yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. "Çoklu baro" düzenlemesinin görüşüleceği komisyon toplantısına aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının olduğu yedi baro başkanının katılmasına ret yanıtı geldi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen; çoklu baro görüşmelerine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve Düzce Barosu Başkanı Azade Ay'ın da katılması için Adalet Komisyonu’na başvuruda bulundu. Antmen'in başvurusu AKP'li Hakkı Köylü'nün başkanı olduğu komisyon tarafından reddedildi.



