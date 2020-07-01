Baro başkanları, komisyon toplantısına katılamayacak
AKP'nin baroların bölünmesine yönelik kanun teklifini yarın görüşecek olan TBMM Adalet Komisyonu, baro başkanlarının toplantıya katılma isteğini reddetti.
AKP'nin baroların bölünmesine yönelik hazırladığı kanun teklifi yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. "Çoklu baro" düzenlemesinin görüşüleceği komisyon toplantısına aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının olduğu yedi baro başkanının katılmasına ret yanıtı geldi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen; çoklu baro görüşmelerine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve Düzce Barosu Başkanı Azade Ay'ın da katılması için Adalet Komisyonu’na başvuruda bulundu. Antmen'in başvurusu AKP'li Hakkı Köylü'nün başkanı olduğu komisyon tarafından reddedildi.
Video Haberler
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi
- Kendi türünü yerken görüntülendi
- Ümraniye'de aksiyon filmlerini aratmayan anlar kamerada
- Ümraniye'deki korkunç kaza anı kamerada
- Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi
- Kolombiya'daki tecavüz olayı ülkeyi ayağa kaldırdı