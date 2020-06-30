Çoklu baro teklifi Meclis'te

30 Haziran 2020 Salı, 10:28

Fotoğraf: Vedat Arık

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te baroların yönetim yapısında ve seçim sisteminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "DDK'nın ve diğer örgütlerin hazırladığı raporları inceledik" diyen Özkan, titizlikle çalıştıkları belirterek, “Önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. STK'lar, hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler ve bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve Avukatlık Kanunu Meclis Başkanlığı'na sevk ettik" ifadelerini kullandı.



Özkan'ın açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

- Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sevk ettik.

- Üye sayısı 5 binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek.

- 2 bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek.

- Her baro Barolar Birliği’nde 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek.

ERDOĞAN BUGÜN GELECEK DEMİŞTİ

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarının gerçekleştirdiği protestoya tepki göstermişti. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin, faşizan uygulamalara varan sorunlar ürettiğini iddia eden Erdoğan, "Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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