CHP'den iktidara 'çoklu baro' tepkisi: Barolar bölünürse başka amaçlar için çalışacak

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, düzenlediği basın toplantısıyla iktidarın dayatmaya çalıştığı 'çoklu baro' sistemine ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

Erkek, "Barolar susarsa vatandaşlar nefes alamaz. Bu mücadelemiz onun için. Bu bir adalet mücadelesi. Biz de CHP olarak kararlılıkla bugün de yürütüyoruz. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor" diye konuştu.

CHP'li Erkek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Baroların güçlü olması çok çok önemlidir. Bu teklif ne getiriyor? Bu teklifin en önemli iki ayağı; büyük şehirlerde baroları bölmek. Biz de diyoruz ki baroları bölmeyin. Baroları zayıflatmayın, parçalamayın. Bu teklif, TBB seçimine yönelik delege sisteminde değişiklikler getiriyor. diyor ki her baro 4 delege ile temsil edilecek. Bu ne demek biliyor musunuz? 50 üyesi olan bir baro Ankara'da 4 delege ile temsil edilecek, 4 bin 900 avukatın olan bir baro da 4 delege ile temsil edilecek. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir demokrasidir. Tabii dert bu değil!"

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE YANDAŞ BAROLAR YARATILIR"

Bu teklif geçerse barolar siyasi birer enstrüman haline gelir. Büyük şehirlerde yandaş barolar yaratılır. Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı istemiyorlar. Barolar bölünürse barolar artık kamu kararı için değil başka amaçlar için çalışacak. Barolar susarsa vatandaşlar nefes alamaz. Bu mücadelemiz onun için. Bu bir adalet mücadelesi. Biz de CHP olarak kararlılıkla bugün de yürütüyoruz. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor."

"SARAY KENDİSİNE BİAT EDECEK BAROLAR OLUŞTURMAK İSTİYOR"

AKP'nin teklifi sonrasında eyleme başlayan avukatların yanlarında olduklarını bir kez daha belirten CHP'li Erkek, "Avukatların hiçbir zaman köleleri de olmadı efendileri de olmadı. Her zaman vurguladığımız gibi asla kimse unutmasın avukatlar savunma biat etmez. Bugün saray kendisine biat edecek barolar oluşturmak istiyor. Ama savunma asla biat etmeyecek. Biz de CHP olarak hak, hukuk, adalet mücadelesini bu memlekette en güçlü veren ana muhalefet olarak meslektaşlarımızın yanında mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



