Baro başkanları Meclis’e düğme ve cüppe gönderdi

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

AKP ve MHP’nin “çoklu baro” teklifinin görüşmeleri sürerken, baro başkanlarının Meclis önünde başlattıkları eylem 6. gününe girdi. AKP ve MHP’nin “çoklu baro” teklifine karşı eylem yapan baro başkanları, görüşmelerin sürdüğü TBMM Adalet Komisyonu’na avukat cüppesi ve düğme gönderdi.

Paketin üzerinde “Hukuka, ahlâka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim” şeklindeki ‘Avukatlık Yemini’ yazıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Cüppeye düğme dikmeye çok arzulu iseler buyursunlar. Biz düğmesiz, iliksiz ve cepsiz cüppelerimizle bu mesleği icra etmeye devam edeceğiz” dedi.

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan da “Komisyon üyesi avukatlar, tarihi bir karar veriyorsunuz. Size gönderdiğimiz cüppe, düğme, iplik ve iğne ile cüppenize ilik dikin ya da vesayeti reddedin” ifadesini kullandı.

‘AYRIŞMA DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ’

CHP milletvekilleri, görüşmeler sırasında, baro başkanlarının komisyona gönderdiği avukat cüppesi, iğne, iplik ve düğme bulunan paketi AKP milletvekillerine verdi. Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri ayrıca bir süre avukat cüppesi giyerek, düzenlemeye tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da avukat cüppesini giyerek, “Gelin, görüşmeler sonuçlanırken hep beraber bu cüppenin, düğmeli bir cüppe olmasının önüne geçelim. Adalet eskisinden daha güçlü bir şekilde tecelli etsin. Bu cüppeyi arkadaşlarımız sizlere verecek. Siz saygı duyacak, elinizde tutacaksınız. Bu cüppe için adalet istiyoruz, ayrışma istemiyoruz” dedi.

ANAYASAYA AYKIRI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, barolara ilişkin yasa teklifini, “paçasından anayasaya aykırılık akan düzenleme” olarak nitelendirerek, “Bugün avukatı gözden çıkarırsanız yarın hakkınızı arayacak kimseyi bulamazsınız” dedi.

Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, 30 barodan görüş alındığı yönündeki açıklamasını ise baroların yalanladığını aktardı. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında “halkı korkuya sevk ettiği gerekçesiyle” soruşturma açıldığını anımsatan Özel, “Pala, herhalde bir bilim insanının bilgisi ve birikimiyle toplumu bilgilendirdiği, yönlendirdiği için hakkında valilikçe suç duyurusunda bulunulan ve üniversite tarafından soruşturma açılan ilk kişidir” ifadelerini kullandı.