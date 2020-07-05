Baro başkanlarından Meclis önünde eylem

05 Temmuz 2020 Pazar, 17:07

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açan 28 maddelik yasa teklifinin Adalet Komisyonu görüşmeleri devam ederken Meclis önünde bekleyen baro başkanları, komisyonun hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, baro başkanları adına açıklama yapan Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, tüm çözüm çabalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

BOZKURT: "BİZ CÜBBEMİZE DÜĞME DİKİLMESİNE İZİN VERMEDİK"

Adalet Komisyonu’nun hukukçu vekillerine seslenerek meslek yeminlerini hatırlatmak için cübbe ve düğme gönderdiklerini belirten Bozkurt, “Biz cübbemize düğme dikilmesine izin vermedik. Adalet Komisyonu’ndaki meslektaşlarımıza yeminlerini hatırlayıp cübbe ve düğme gönderdik. Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin!” ifadelerine yer verdi.

Baro başkanları, Meclis önünde bekleyişlerinin dördüncü gününde yaptıkları basın açıklamasının ardından hepbirlikte 'Avukatlık Meslek Andı'nı okudu.