Baro başkanlarının Adalet Komisyonu’na katılım talebini TBB reddetmiş!

03 Temmuz 2020 Cuma, 14:47

Baro başkanlarının Meclis’teki komisyon görüşmelerine katılma talebini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun reddettiği ortaya çıktı. TBB başkanı Metin Feyzioğlu ise baro başkanlarının komisyona katılmayı reddettiğini öne sürmüştü.

1 Temmuz günü aralarında İzmir Baro Başkanı, Bursa Baro Başkanı ve Trabzon Baro Başkanı’nın da olduğu 11 baro başkanı Adalet Komisyonu’na katılmak için Türkiye Barolar Birliği’ne başvurdu. Başvuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Adalet Komisyonu’nda yapılacak görüşmelere TBB temsilcilerinin katılacağı açıklanmıştır. Bu itibarla biz aşağıda isimleri bulunan baro başkanlarının TBB temsilcileri olarak görüşmelere katılımının sağlanmasını talep etmekteyiz. Görüşmelere katılacak ve baro başkanlarından oluşacak heyetin baro başkanlarının ortak iradesi ile oluşturulmasını ve heyet hakkında bilgilendirmenin tarafınızca TBMM Başkanlığı’nda yapılmasını talep etmekteyiz.”

Başvuruya İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, Düzce Baro Başkanı Azade Ay, Çanakkale Baro Başkanı Bülent Şarlan, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Bursa Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz imza attı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, başvurunun ardından dün toplanan TBB yönetim kurulu baroların komisyona katılma talebini oy çokluğuyla reddetti. Feyzioğlu dün Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Meclis girişindeki baro başkanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması için Milletvekili Sn. Bülent Turan öneri getirdi. Öneri tarafımdan iletildi. Sayın Başkanlar ‘hepimiz gireceğiz üçümüz konuşacağız’ karşı önerisini ilettiler ve kabul etmediler. Baro başkanlarının ‘hepimiz girmek istiyoruz’ karşı önerisine de TBMM Adalet Komisyonu usule aykırı olduğu ve pandemi şartlarında yer sorunu bulunduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyor.”