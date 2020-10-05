“Baro Genel Kurulları Neden Ertelendi?”

05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:52

Baro seçimlerinin ertelenmesinin nedeninin pandemiyle mücadele etmek olmadığını söyleyen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Bilindiği üzere, pandemiyle mücadeleyi gündemin birinci sırasına taşımamız gerekirken iktidarın derdi, kamuoyunda “çoklu baro” olarak bilinen bir düzenlemeyi Meclis’ten alelacele geçirmekti. Anayasa Mahkemesi, özellikle büyük illerdeki baroların Türkiye Barolar Birliği’ndeki etkinliğini azaltma amacı taşıyan bu tartışmalı düzenlemenin iptali için yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Baro Genel Kurulları’nın ertelenmesine neden olan genelgenin, Anayasa Mahkemesi’nin kararından bir gün sonra yayınlanmasını oldukça manidar buluyoruz." diye konuştu.

Genelge sebebiyle Ekim ayında Baro Genel Kurul toplantıları ve seçimleri, Aralık ayında ise Türkiye Barolar Birliği seçimleri gerçekleştirelemeyeceğini söyleyen Yeneroğlu, "Oysa Baroların Genel Kurul toplantılarını düzenleyerek seçim yapması hem kanundan kaynaklanan bir yükümlülük hem de Anayasa’nın teminatı altında olan toplanma özgürlüğü ile seçme ve seçilme haklarının kullanılmasının bir gereğidir." dedi.

"AMAÇ GENEL SAĞLIĞIN KORUNMASI DEĞİL"

Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu genelgenin amacının genel sağlığın korunması olmadığı çok açıktır. Hukuksuzluk düzenini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, hukuksuzlukların hiçbirisine alışmayacağız. Anayasa ile güvence altına alınan tüm haklar, bu haklara ilişkin hukuka uygun olarak yapılabilecek tüm sınırlandırmalar herkes için eşit olarak uygulanmalıdır."