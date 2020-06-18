Barolar eyleme geçiyor

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

80 baro başkanı, iktidarın baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planında geri adım atmaması üzerine “eylemlilik sürecini başlatma” kararı aldı. Baro başkanları, yarın bulundukları illerden Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” başlatacak. Baroların eylemlilik süreci, dün eşzamanlı yapılan açıklamalarla başladı.

Bu kapsamda barolar, Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) olağanüstü toplantıya davet etmek üzere, yönetim kuruluna başvuruda bulunulmasına karar verdi. Alınan karar uyarınca yarın baro başkanları, kendi illerinden Ankara istikametine doğru “Savunma Yürüyüşü” başlatacak. Baro başkanları, olağanüstü toplantı taleplerini TBB’ye teslim edecek. Pazar günü, gazetelere ilan verilerek, teklifin yasalaşması halinde, yurttaşların uğrayacağı hak kayıpları anlatılacak.

‘DURAN BAŞKAN’ EYLEMİ

Teklif TBMM Komisyonu’na geldiği gün, Ankara’da TBMM yolu üzerinde “Duran Başkan” eylemi yapılacak. Teklifin yasalaşması halinde, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılması için TBMM’de çalışma yapılacak. Davanın AYM’de görüşülmesi sırasında “Son Nöbet” eylemi yapılacak.

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’

Ankara Barosu Bakanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri dün adliye önünde açıklama yaptı. Sağkan, “Tehdit konusu olan her şey özünde bir cezalandırmadır ve baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesi adı altında işlevsizleştirilmesi öncelikle avukatların yalnızlaştırılması, devamında ise ülke üzerinde yaşayan her bireyin savunmasız bırakılmasıdır” dedi.

Sağkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Baroların parçalanması, hukuk devletinin yok edilmesi ve ülkemizde insan onurunun güvencesi olan tüm kalelerin yıkılmasıdır. Tüm bu baskıya karşı meslek yeminimiz ve bu ülkenin çocuklarına olan borcumuz nedeniyle teslim olmayacağız. Halkımıza ses olmak için mücadeleyi sürdürecek, hukuktan başka kimsesi olmayan herkes adına hiç yılmadan umudu savunmaya devam edeceğiz”

‘AVUKATLIĞIN SONU’

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, “Çoklu baro sistemine geçilmesi demek; dileyenin kendi ideolojisine, dünya görüşüne, inanç ve anlayışına göre barolar kurabilmesi demektir. Avukatlık cübbelerinin kiminin siyah, kiminin sarı, kiminin mavi, kiminin de pembe olması demektir. Avukatlığın ve avukatların sonunu getirmek demektir. Hukuk devletini yok etmek demektir. Devletin tekçi üniter yapısına darbe vurmak demektir” dedi.

‘YARGI SİYASALLAŞIR’

Amasya Baro Başkanı A. Melik Derindere ve avukatlar, dün Amasya Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Derindere, teklif yasalaşırsa baroların siyasi grupların etkisi altına gireceğini belirterek barolar ve avukatlar hak arama hürriyetinin başlangıcı olduğunu belirterek, “Baroların susturulması sadece avukatların değil, çocukların, kadınların, ağaçların, yaşamın, adalete erişimde dezavantajlı tüm grupların ve istisnası olmadan herkesin susturulmasıdır” dedi.

E-DURUŞMA TEST EDİLDİ

Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayan e-Duruşma sisteminin ilk testi yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi’nde düzenlenen programda e-Duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum baro başkanlarına video konferansla bağlandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Avukatlar, duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler.

Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip, duruşmaya girip, tekrar dönen uygulamalar artık sona erecek” dedi. Gül, hâkimin mazereti varsa avukatın sistemden göreceğini, gerekirse 1-2 gün sonra e-Duruşma ile katılma imkânı bulacağını belirterek hâkim, savcı, avukat ve vatandaşın memnuniyetinin artacağını vurguladı. Gül, sistemin CELSE programıyla da entegre edileceğini söyledi.