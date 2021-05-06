Barolardan İkizdere için destek: Sesinizi duyuyoruz
İş makinelerine jandarmanın kurduğu barikatlar nedeniyle yaklaşamayan yöre halkı, orman içinde ve vadi yakınındaki mevkilerde dün bir araya geldi. Köylülerin “Diren” adını taktıkları köpek de bölgedeki nöbetini sürdürüyor.
Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi’ne AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı direnen köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu’nun önceki gün gazetemiz aracılığıyla barolara yaptığı destek çağrısı karşılık buldu. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 62 il barosunun yaptığı ortak açıklamayı yayımladı. “Sesinizi duyuyoruz” denilen ortak açıklamada, “Bu süreçte karar alan, kolluk kuvvetlerine emir veren bütün idari organ ve görevlilere, İkizderelilerin insan olmaktan kaynaklanan haklarını ihlal eden her bir davranışın hukuki sorumluluk doğuracağını dikkate almaları, ivedilikle hukuk alanına çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi. Rize Barosu açıklamaya destek vermedi.
‘ÇALIŞMALAR DURDURULSUN’
Öte yandan İkizdereliler, başlattıkları imza kampanyasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) vadide yaşanan talanı anlatarak projenin durdurulması için başvuruda bulunup “hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen kolluk güçleri hakkında soruşturma başlatılmasını” talep etti.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da direnişe destek vererek köylülerle doğa nöbetine katıldı. İş makinesinin çalışma yaptığı ve ağaçları yerinden ettiği bölgede incelemelerde bulunan Tarhan, “Burada taşocağı olur mu? Vicdana sığar mı” dedi.
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