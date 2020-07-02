Baroların bölünmesini amaçlayan teklifin görüşmeleri başladı: İktidara sosyal mesafe var, muhalefete yok!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:51

AKP’nin baroları bölmeyi ve anti demokratik bir yapıya kavuşturmayı amaçladığı kanun teklifinin Meclis’teki ilk görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleşiyor. TBMM Adalet Komisyonu’nda başlayan görüşmelerin ilk dakikalarında salonun yetersizliği ve sosyal mesafe kuralının uygulanmayışı tartışma yarattı.

Meclis’teki Komisyon salonunda iktidar milletvekilleri sosyal mesafe kuralına göre bir oturma düzeni alırken muhalefet vekillerinin komisyon görüşmelerine etkin biçimde katılmasını sağlayacak önlemler alınmadı.

BirGün'ün haberine göre, muhalefet milletvekillerinin salonun durumuna dair itirazları ardından görüşmelere 15 dakika ara verildi.

Meclis'ten orjektiflere yansıyan fotoğraflar şöyle:

İktidar sıraları

Muhalefet sıraları

Komisyon toplantısına aralarında İstanbul, Ankara, Trabzon barosu başkanlarının olduğu 7 baro başkanının katılmasına TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından ret yanıtı gelmişti.

Baro başkanları geçen hafta da teklifi protesto etmek için Ankara’ya savunma yürüyüşünde bulunmuş, Ankara girişinde yürüyüşleri engellenmişti.