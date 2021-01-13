Başakşehir 5 golle çeyrek finalde

Tuzla'yı farklı yenen Başakşehir kupada son 8'e kaldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 20:52
Başakşehir 5 golle çeyrek finalde
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Medipol Başakşehir: 5 - Tuzlaspor: 1 

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mert Bulut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Azubuike, Giuliano, Aleksic, Berkay Özcan, Crivelli, Demba Ba (İrfan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık, Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık, Gökcan Kaya, Cajic, Vedat Bora, Thuram

Goller: Dk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine), 73 Aleksic, 79 Tavil, 88 İrfan (p) (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Tuzlaspor arasında oynanan maçı konuk ekip 5-1 kazandı. Başakşehir bu sonuçla çeyrekf inale çıktı.


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