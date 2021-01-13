Başakşehir 5 golle çeyrek finalde
Tuzla'yı farklı yenen Başakşehir kupada son 8'e kaldı.
Medipol Başakşehir: 5 - Tuzlaspor: 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mert Bulut
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Azubuike, Giuliano, Aleksic, Berkay Özcan, Crivelli, Demba Ba (İrfan)
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık, Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık, Gökcan Kaya, Cajic, Vedat Bora, Thuram
Goller: Dk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine), 73 Aleksic, 79 Tavil, 88 İrfan (p) (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Tuzlaspor arasında oynanan maçı konuk ekip 5-1 kazandı. Başakşehir bu sonuçla çeyrekf inale çıktı.
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