Başakşehir Başkanı, hakemlerle Beykoz'da buluştu mu?

22 Haziran 2020 Pazartesi, 12:13

Eski hakem Selçuk Dereli'nin gündeme getirdiği Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın beraberinde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'le Riva'da hakemlerin kampını ziyareti, şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlerde "hakemleri baskı altına alma niyeti" taşıdığı gerekçesiyle çok yanlış bulundu.

Üstelik bu ziyaret yalanlanmadı.

Bu konu gündemdeki yerini korurken, Gümüşdağ ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Spor kamuoyu, özellikle de Trabzonspor camiası Gümüşdağ'dan bu iddiaların cevabını bekliyor.

Hatta pazar günü Trabzon'da üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda da bu iddia üstü kapalı olarak ifade edilmiş, "TFF'yi Gümüşdağ yönlendiriyor" yorumu yapılmıştı.Bilindiği üzere daha önce Aziz Yıldırım tarafından TFF başkanlığına aday gösterilmesi düşünülen Gümüşdağ'ın bu hedefi 3 Temmuz sürecinin patlak vermesi ve tapeler nedeniyle rafa kalkmış, Mehmet Ali Aydınlar TFF Başkanı olmuştu.

Hakkında çıkan tapeler nedeniyle çok yıpranan ve o dönemde TFF başkanı olamayan Gümüşdağ'ın içindeki TFF aşkının hiç bitmediği dile getirilirken, 3 Temmuz sürecinin kapanmasıyla birlikte hayalindeki projeyi raftan tekrar indirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Beykoz konaklarında süper ligin deneyimli hakemleriyle bir araya geldiği iddia edilen Göksel Gümüşdağ'ın, gelecekle ilgili planlar yaptığı iddia edildi.

Hakemliği bırakma aşamasına gelen isimlere TFF Başkanı olduğu takdirde MHK ve Gözlemciler kurulunda görev vaat ettiği söylenen Gümüşdağ'ın sessiz ve derinden yürüdüğü iddia edildi.

KARADENİZ GAZETESİNDEN MÜTHİŞ İDDİA!



Son Ankaragücü maçı hakemi Hüseyin Gökçek'in 9 kez Başakşehir maçında görev alması manidar bulunurken, bu atamalarda Zekeriye Alp-Göksel Gümüşdağ ilişkisinin rolü tartışmaya açıldı.

Karadeniz gazetesinden Mehmet Karagöz'ün haberi ise iddiaları bir başka boyuta taşıdı;

İddiaya göre; "Eski dönemde İBB'de başkan yardımcılığı görevi yapan Göksel Gümüşdağ, Hüseyin Göçek'in ortağı olduğu Göçekler Otomotiv ve Berk Otomotiv ile ticari ilişkiye girdi.." Yine iddiaya göre Ekrem Imamoğlu'nun İBB'de başkan olmasından sonra iş akitleri sona erdirildi.

Başakşehir'in şampiyon olması halinde kulübü güvendiği bir isme devrederek TFF başkanlığına hazırlanan Gümüşdağ, Saray'dan da onay beklediği tahmin ediliyor.

Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla iktidarı yıpratmamak için şampiyonluğa çok asılmadığı iddia edilen Başakşehir için bu yıl bütün koşulların hazır olduğu söyleniyor.

Gümüşdağ'ın güzel bir projeyle kulübünü şampiyonluğa taşımasının büyük bir başarı hikayesi olduğu kamuoyuna anlatılarak, aynı şekilde Türk futbolunu da iyi bir projeyle düzlüğe çıkarabileceğinin vurgulanması bekleniyor.

Fenerbahçe ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan çatışmanın da önemli bir fırsat olduğu düşünülüyor...

3 büyüklerin şampiyonluk yarışında devre dışı kalmasının bu projenin uygulanmasında büyük avantaj olduğu belirtilirken, Trabzonspor'la baş başa kalmasında da perde arkasında "hak eden kazansın" dediği, ancak öbür taraftan şampiyon olmak için bütün gücünü seferber ettiği söyleniyor...