Başakşehir eve döndü: 3-0

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:32

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.



4. dakikada sağ kanattan Varela’nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Biel’in pasıyla topla buluşan Jonas Wind’ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada Crivelli’nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba’nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan Visca’nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara’nın şutu kaleyi bulmadı.

52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada top Mehmet Topal’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı. 2-0

62. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk’ın şutunda top filelerle buluştu. 3-0

85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Edin Visca’nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



Kopenhag 3 Başakşehir 0

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato xx, Lorenzo Manganelli xx, Alessandro Giallatini xx

Kopenhag: Johnsson xxx, Varela xx, Bjelland xx, Boilesen xx (Bengtsson dk. 69 x), Nelsson xx, Jonas Wind xxx, Mas Biel xxx (Oviedo dk. 84 ?), Mudrazija xxx (Stage dk. 54 x), Rasmus Falk xxx (Bartolec dk. 84 ?), Zeca xx, Kaufmann xx (Daramy dk. 54 x)

Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Skrtel x, Caiçara x, Clichy xx, Epureanu xx, Visca xx, Crivelli xx (Gulbrandsen dk. 79 x), Mahmut x (Elia dk. 54 x), İrfan Can x (Berkay dk. 71 x), Mehmet Topal x (Aleksic dk. 54 x), Demba Ba xx

Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Gökhan İnler, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Jonas Wind (dk. 10 ve 53 pen.), Rasmus Falk (dk. 62) (Kopenhag)

