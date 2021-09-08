Başakşehir FK, Stefano Okaka transferini açıkladı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:58

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İtalya'nın Udinese Kulübünden Nijerya asıllı forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, bonservisi Udinese'de olan Okaka ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterildiği kaydedildi. Okaka'nın Medipol Başakşehir'de 77 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi.

İtalya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 5 maçta terleten Okaka, 1 kez gol sevinci yaşadı.



