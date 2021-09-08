Başakşehir FK, Stefano Okaka transferini açıkladı
Medipol Başakşehir, İtalya ekibi Udinese'den Stefano Okaka'yı transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İtalya'nın Udinese Kulübünden Nijerya asıllı forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, bonservisi Udinese'de olan Okaka ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterildiği kaydedildi. Okaka'nın Medipol Başakşehir'de 77 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi.
İtalya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 5 maçta terleten Okaka, 1 kez gol sevinci yaşadı.
???— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 8, 2021
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