Başakşehir, Giuliano ile yollarını ayırdı

02 Temmuz 2021 Cuma, 13:04

Başakşehir'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Giuliano, geçtiğimiz yıl Başakşehir'e transfer olmuştu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Başakşehir'in paylaşımı: