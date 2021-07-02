Göztepe'de Onovo olmuyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Vincent Onovo transferini askıya aldı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren Göztepe, daha önce anlaştığı Macaristan'ın Ujpest takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo'dan vazgeçti.
Transferde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ve gurbetçi defans oyuncusu Şefik Abalı'yla resmi sözleşme imzalayıp, Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'i İzmir'e getiren, anlaştığı Belçika'nın Gent takımından stoper Dino Arslanagic'i ise imzaya bekleyen Göz-Göz, Onovo transferini askıya aldı.
İskelet kadrosu büyük oranda belli olan sarı-kırmızılıların orta sahaya yapılacak takviyede alternatif isimlerle temaslarının sürdüğü öğrenildi. Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, 5 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışıp, 6 Temmuz Salı günü ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gidecek.
Afyonkarahisar'da 13 gün boyunca kamp yapacak Göz-Göz, 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.
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